Mina Welby, presidente dell’Associazione Luca Coscioni, si mostra determinata e speranzosa nel suo gesto: depositare una nuova proposta di legge per la legalizzazione dell’eutanasia. Durante un punto stampa davanti alla Cassazione, insieme a Marco Cappato, Filomena Gallo e Matteo Mainardi, ha espresso il desiderio che questa possa essere finalmente l’occasione giusta per cambiare leggi e permettere a chi soffre di scegliere liberamente il proprio fine vita. È il momento di affrontare il tema con coraggio e umanità, affinché...

S e questa volta in Parlamento fosse la volta buona “potrei chiedere di poter morire. Questa sarebbe la più grande felicità che mi bloccherebbe sicuramente il cuore per la gioia”. Lo ha dichiarato Mina Welby, presidente dell’associazione Luca Coscioni, durante il punto stampa organizzato davanti alla Cassazione insieme a Marco Cappato, Filomena Gallo e Matteo Mainardi. L’associazione ha infatti depositato la nuova proposta di legge per la legalizzazione dell’eutanasia. “Ringrazio Filomena Gallo, Marco Cappato e tanti altri che lavorano con noi – ha aggiunto Mina Welby – io come presidente dell’associazione Luca Coscioni e come moglie di Piergiorgio Welby, perchè lì c’è un piccolo seme che adesso porta tanti e tanti frutti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Mina Welby, presidente dell'associazione Luca Coscioni, l'associazione ha infatti depositato la nuova proposta di legge per la legalizzazione dell'eutanasia.

