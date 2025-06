Millie Bright si ritira dalla contesa Euro 2025 mentre i problemi si accumulano per le leonesse

Cari appassionati di calcio, una notizia che scuote le Leonesse: Millie Bright, capitano del Chelsea e figura chiave della nazionale inglese, ha deciso di ritirarsi dalla UEFA Women's Euro 2025. Dopo una stagione ricca di successi con il club, le sfide per l'Inghilterra sembrano intensificarsi, lasciando il team a fronteggiare non solo la perdita di un leader, ma anche crescenti problemi interni. La questione si fa sempre più complessa, ecco cosa potrebbe succedere...

2025-06-04 14:23:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il capitano del Chelsea Millie Bright si è reso non disponibile per la selezione per la campagna del campionato europeo dell’Inghilterra quest’estate. Il 31enne ha subito una lunga stagione con il Blues, aiutandoli a un tripuoco domestico, il che le ha portato a uscire dalla squadra per le partite di questo mese in Lega delle Nazioni. E ha annunciato questa mattina che aveva bisogno di più tempo per recuperare, dicendo che non era in grado di “dare il 100 % mentalmente o fisicamente” per i tre leoni mentre tentano di difendere il titolo che hanno vinto sul terreno di casa nel 2022. 🔗 Leggi su Justcalcio.com