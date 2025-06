Militare esposto all' amianto | il Tar del Lazio condanna il ministero della Difesa

Un altro triste capitolo si apre nella vicenda degli esposizioni all’amianto tra le forze armate italiane. Questa volta, il caso riguarda U.G., un sottufficiale della Marina Militare originario di Sezze, scomparso a causa di un mesotelioma pleurico contratto durante gli anni di servizio. Per quarant'anni, aveva lavorato a bordo delle navi, mettendo in evidenza le drammatiche conseguenze di un'esposizione silenziosa ma letale. È giunto il momento di fare luce e chiedere giustizia.

C'è un altro caso di morte per esposizione all'amianto tra le forze armate italiane. Riguarda un sottufficiale della Marina Militare originario di Sezze, U.G. le sue iniziali, scomparso per un mesotelioma pleurico contratto durante gli anni di servizio. Per 40 anni l'uomo aveva lavorato a bordo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Militare esposto all'amianto: il Tar del Lazio condanna il ministero della Difesa

In questa notizia si parla di: Militare Amianto Esposto Lazio

Militare triestino ucciso dall'amianto, il Tar condanna il ministero della difesa - Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento di 600mila euro ai familiari del maresciallo triestino, vittima di mesotelioma pleurico causato dall’amianto.

Il ministero della Difesa dovrà risarcire per 200 mila euro la famiglia di un sottoufficiale della Marina Militare colpito da mesotelioma. Osservatorio Amianto: "Dati allarmanti" Partecipa alla discussione

“Esposto ad amianto per 40 anni”: Tar del Lazio condanna la Difesa per la morte di un marinaio - Il ministero dovrà risarcire per 200 mila euro la famiglia di un sottoufficiale della Marina Militare colpito da mesotelioma ... Da dire.it

In divisa senza protezione dall'amianto: risarcimento di 200mila euro a sottufficiale della marina - Il tar ha condannato il ministero della Difesa. Residente a Roma il militare è scomparso a causa di un mesotelioma pleurico contratto durante il servizio ... Lo riporta romatoday.it

Amianto: militare malato, il Tar del Lazio condanna il Ministero della Difesa - Ezio Bonanni, Ona: “Un vittoria per tutte le vittime dell'asbetosi polmonare” Il Tar del Lazio ... Marina Militare, Salvatore A., 63 anni, per l’esposizione professionale all’amianto ... Come scrive affaritaliani.it

Amianto. incontro ONA a Roma - Le conclusioni. Avv. Ezio Bonanni