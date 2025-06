Milik Juve l’attaccante bianconero torna il campo | il messaggio fa ben sperare in vista del suo rientro – FOTO

La rinascita di Arkadiusz Milik fa tornare il sorriso ai tifosi della Juventus. Dopo mesi di attese e interventi, l’attaccante polacco si prepara con entusiasmo al suo rientro, testimoniato dalla foto pubblicata sui social. La sua presenza in allenamento rappresenta un segnale positivo che fa ben sperare in vista di una pronta ripresa. L’attesa è finita: i bianconeri possono sognare un ritorno in grande stile di Milik.

Milik Juve, l’attaccante bianconero torna il campo per prepararsi al rientro: la FOTO pubblicata dal polacco. Arkadiusz Milik torna a farsi vedere in campo. L’attaccante classe 1994, assente da giugno 2024 per un doppio intervento al ginocchio, non gioca con la Juventus dal 3-3 col Bologna. Martedì 4 giugno è tornato ad allenarsi alla Continassa, lavorando a parte con qualche esercizio tecnico. Sui social, Milik ha condiviso un messaggio che accende la speranza nei tifosi bianconeri. Dopo il rinnovo fino al 2027, Tudor spera di riaverlo presto a disposizione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arek Milik (@arekmilik) PAROLE – «Passo dopo passo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milik Juve, l’attaccante bianconero torna il campo: il messaggio fa ben sperare in vista del suo rientro – FOTO

In questa notizia si parla di: Attaccante Torna Campo Milik

