Milazzo cede l' asfalto nei pressi dell' ospedale Fogliani

Milazzo si trova di nuovo a fare i conti con un problema che sembra non trovare soluzione: l'asfalto cede nei pressi dell'ospedale Fogliani, riproponendo una scena già vissuta due mesi fa. Ricordiamo bene il grave episodio di aprile, quando un'auto rimase incastrata in una voragine. Ora, mentre l’area è stata recintata, la sicurezza dei cittadini resta in bilico: quando finirà questa emergenza?

Ci risiamo. A distanza di due mesi cede ancora l'asfalto nei pressi dell'ospedale "Fogliani" di Milazzo. Un episodio simile era infatti accaduto il 2 aprile scorso con conseguenze più gravi. Due mesi fa, infatti, era rimasta incastrata nella voragine una macchina. L’area è stata recintata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Milazzo, cede l'asfalto nei pressi dell'ospedale "Fogliani"

In questa notizia si parla di: Milazzo Cede Asfalto Pressi

Milazzo: Scooter in fiamme nei pressi dello svincolo autostradale - Uno scooter si è incendiato nei pressi dello svincolo autostradale di Milazzo, all’altezza della rotonda. Il conducente ha avuto l’accortezza di accostare e allontanarsi dal mezzo. Le fiamme si sono ... Da 98zero.com

Nuovo asfalto per la rotonda di Milazzo, lo svincolo autostradale sarà chiuso per due notti - ha programmato nei prossimi giorni anche il ripristino dell’asfalto che circonda la rotatoria antistante i caselli autostradali di Milazzo. I lavori impegneranno la ditta Isgrò Costruzioni di Merì per ... Riporta 24live.it

Milazzo, chiuso per due notti lo svincolo autostradale per ripristino dell’asfalto - MESSINA. Dopo il rifacimento totale della pavimentazione dello svincolo di Milazzo dell’autostrada A20 Messina-Palermo, nei prossimi giorni Autostrade Siciliane eseguirà anche il ripristino ... Come scrive letteraemme.it