Milano si lancia per sfuggire a incendio | morta 48enne

Un dramma si è consumato a Milano, dove una donna di 48 anni, nel disperato tentativo di sfuggire a un incendio, si è gettata dal quinto piano di un edificio, perdendo la vita. La tragedia evidenzia la imprevedibile e devastante forza delle emergenze urbane. Un ricordo che ci ricorda l’importanza di una pronta e efficace risposta in situazioni critiche, affinché nessuno debba più affrontare simili drammi da solo.

A Milano, in viale Abruzzi, una donna di 48 anni è morta dopo essersi gettata dal quinto piano di un edificio per tentare di sfuggire all’incendio divampato nel palazzo. Ricoverata in gravi condizioni, la donna è deceduta alcune ore dopo il suo arrivo in ospedale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it