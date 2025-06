Milano si lancia dal quinto piano per sfuggire al rogo | morta una donna I vicini | Litigio col compagno

Una tragedia a Milano scuote la città: una donna si lancia dal quinto piano per sfuggire a un incendio che ha devastato un edificio in viale Abruzzi. La porta chiusa dall’esterno e il litigio con il compagno sono al centro di un inquietante episodio che ha portato alla morte della vittima. Mentre il sospettato è stato convocato in Questura, emergono dettagli drammatici sull’accaduto, lasciando dubbi e interrogativi sulla vera dinamica di questa terribile vicenda.

L'incendio in un edificio in viale Abruzzi al civico 64. La porta era chiusa dall'esterno. Il compagno in Questura per essere interrogato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano, si lancia dal quinto piano per sfuggire al rogo: morta una donna. I vicini: "Litigio col compagno"

