Milano si butta dal quarto piano per sfuggire ad un incendio e muore Porta chiusa dall' esterno in questura il convivente

Una drammatica fuga per salvarsi dalle fiamme si è conclusa in tragedia a Milano. Sueli Leal Barbosa, donna di 48 anni, ha deciso di lanciarsi dal quinto piano del suo palazzo in viale Abruzzi 64, tentando di sfuggire all’incendio divampato nel cuore della notte. La porta dell’appartamento, chiusa dall’esterno, ha aggiunto ulteriore drammaticità alla scena. Altre...

Una donna di 48 anni, Sueli Leal Barbosa, si è lanciata dal quinto piano per sfuggire all’incendio divampato la scorsa notte nel suo palazzo, in viale Abruzzi 64, a Milano, ed è morta qualche ora dopo essere stata trasportata in condizioni gravissime in ospedale Fatebenefratelli. Ne danno notizia i vigili del fuoco, spiegando che il rogo aveva preso il via da un appartamento al quarto piano. Altre. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Milano, si butta dal quarto piano per sfuggire ad un incendio e muore. Porta chiusa dall'esterno, in questura il convivente

Argomenti simili trattati di recente

Bambino pakistano cade dal secondo piano a Gratosoglio, Milano, soccorso in elisoccorso - Un tragico incidente è avvenuto oggi a Gratosoglio, Milano, dove un bambino pakistano di soli tre anni è caduto dal secondo piano della sua abitazione.

Altre fonti ne stanno dando notizia