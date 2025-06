Milano murale con Segre Bruck e la bandiera israeliana vandalizzato 2 ore dopo inaugurazione | Free Pal Palestina libera - VIDEO

A Milano, il murale raffigurante Liliana Segre, Edith Bruck e la bandiera israeliana, simboli di memoria e speranza, è stato vandalizzato appena due ore dopo l'inaugurazione. Un gesto che ha scatenato numerosi dibattiti online, con commenti critici sulle complicate tensioni geopolitiche. La scena si fa ancora più cruda: come può una bandiera rappresentare la pace se i conflitti in atto destano così tante controversie? La vicenda invita a riflettere sul significato profondo di simboli e impegno civile.

Liliana Segre, Edith Bruck e la bandiera israeliana stretta tra le mani. In queste ore sono diversi i commenti sul web che si susseguono: "Come può la bandiera israeliana essere simbolo di pace se Tel Aviv sta commettendo un genocidio?" A Milano, il murale che raffigura Liliana Segre ed Edith. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, murale con Segre, Bruck e la bandiera israeliana "vandalizzato" 2 ore dopo inaugurazione: "Free Pal", "Palestina libera" - VIDEO

