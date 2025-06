Milano incendio in viale Abruzzi | il luogo della tragedia

Un drammatico incendio ha sconvolto Milano, in viale Abruzzi, provocando una tragica perdita umana. L’incendio, scoppiato in un appartamento di un edificio di sette piani, ha portato a un tragico epilogo: una donna si è lanciata dal quarto piano nel tentativo di salvarsi, morendo poco dopo in ospedale. La scena ha lasciato sgomenti i residenti evacuati, ancora sotto shock. La città si domanda come prevenire simili tragedie e garantire la sicurezza di tutti.

Un incendio è scoppiato in un appartamento in viale Abruzzi a Milano e una donna è morta per fuggire dalle fiamme. Ecco le immagini del luogo della tragedia, avvenuta di notte, in un edificio di sette piani. La vittima si sarebbe lanciata dal quarto piano, dalla sua casa andata a fuoco. La donna è stata portata in ospedale dove è morta qualche ora più tardi. Tutti i residenti dell’immobile sono stati evacuati a scopo precauzionale, rientrando nelle loro case qualche ora più tardi, tranne quelli del quarto piano, interessato dalle fiamme, per un per un totale di 12 appartamenti, per i quali è stato diffidato l’uso, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, incendio in viale Abruzzi: il luogo della tragedia

