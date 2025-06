Milano incendio in un palazzo donna muore lanciandosi dalla finestra

Una notte tragica a Milano: un incendio devastante ha colpito un appartamento al quarto piano di viale Abruzzi, portando alla drammatica perdita di una donna che si è lanciata dalla finestra nel tentativo di salvarsi. L'intervento dei vigili del fuoco è stato rapido ma le fiamme hanno causato danni e dolore indicibili. La città si stringe intorno ai familiari colpiti da questa tragedia, ricordando che ogni vita conta e che la sicurezza deve essere sempre prioritaria.

