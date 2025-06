Milano incendio in un appartamento in viale Abruzzi donna brasiliana 48enne si lancia dal quinto piano per salvarsi e muore – VIDEO

Un drammatico incendio nella notte a Milano, in viale Abruzzi, ha sconvolto il quartiere: una donna brasiliana di 48 anni, in un disperato tentativo di salvarsi, si è lanciata dal quinto piano, perdendo la vita. Il rogo ha devastato l’appartamento e messo in sicurezza altre 12 abitazioni, tutte dichiarate inagibili, con l’intero stabile evacuato per precauzione. Una tragedia che lascia il quartiere senza fiato, sollevando ancora molte domande sulla sicurezza e sulle cause dell’incendio.

Il rogo ha completamente distrutto l'appartamento da cui è partito e danneggiato altre 12 abitazioni, dichiarate inagibili. L’intero palazzo è stato evacuato in via precauzionale Un incendio è scoppiato nella notte in uno stabile di 7 piani situato al civico 64 di viale Abruzzi, a Milano. Le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, incendio in un appartamento in viale Abruzzi, donna brasiliana 48enne si lancia dal quinto piano per salvarsi e muore – VIDEO

Incendio nell'ex Palaghiaccio di Milano, a fuoco pezzi di plastica - Lunedì 12 maggio, attimi di paura a Milano per un incendio scoppiato nell'ex Palaghiaccio, situato nella zona Primaticcio.

