Milano incendio in un appartamento | donna si lancia da quinto piano e muore

Una tragedia sconvolge Milano: una donna, intrappolata in un incendio in viale Abruzzi, si è lanciata dal quinto piano nel disperato tentativo di salvarsi. L’incendio, scoppiato nel cuore della notte, ha costretto l’intera palazzina a evacuare e ha portato a un epilogo drammatico. Questa dolorosa vicenda ci ricorda quanto siano fragili i momenti di emergenza e l’importanza della prevenzione. Restate con noi per approfondire i dettagli di questa tragedia.

Si è lanciata dal quinto piano di un edificio in viale Abruzzi al civico 64, a Milano, nei pressi di piazzale Loreto, per fuggire dalle fiamme di un incendio ed è morta qualche ora dopo. Nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un appartamento al quarto piano di un edificio di sette piani. Soccorsa, la donna è stata portata in ospedale dove è morta qualche ora più tardi. Evacuato l’intero immobile, due persone ricoverate in codice verde. Tutti i residenti dell’immobile sono stati evacuati a scopo precauzionale, rientrando nelle loro case qualche ora più tardi, tranne quelli del quarto piano, interessato dalle fiamme, per un per un totale di 12 appartamenti, per i quali è stato diffidato l’uso, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it