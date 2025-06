Milano incendio in appartamento | donna si lancia dal quinto piano e muore

Una notte drammatica a Milano, dove un incendio in un appartamento di viale Abruzzi ha sconvolto la tranquillità del quartiere. Le fiamme hanno coinvolto più abitazioni, culminando in un tragico gesto estremo: una donna si è lanciata dal quinto piano, perdendo la vita. Un episodio che mette in luce i rischi e le emergenze legate agli incendi domestici, lasciando aperti ancora molti interrogativi sulla sicurezza e la prevenzione.

(Adnkronos) – Un incendio è divampato la notte scorsa in un appartamento in viale Abruzzi, a Milano, coinvolgendo diverse abitazioni. A mezzanotte e mezza squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per l'incendio di un appartamento posto al quarto piano di un edificio di sette piani fuori terra. Una donna trasportata in codice rosso in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, incendio in appartamento: donna si lancia dal quinto piano e muore

