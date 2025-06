Milano il festival ‘100 afriche’ | tre giorni di festa a Cascina Casottello Il programma dal 6 all' 8 giugno

Milano si prepara a vivere un evento unico: la quarta edizione del festival "100 afriche" dal 6 all'8 giugno, presso Cascina Casottello. Un vero e proprio crocevia di culture, musica e tradizioni che invita a scoprire le mille sfaccettature del continente africano, tra incontri, workshop e spettacoli coinvolgenti. Non perdere questa straordinaria occasione di immergerti in un mondo di colori e storie autentiche…

Milano, 5 giugno 2025 – Tre giorni di festa per conoscere le 100 afriche. Da venerdì 6 a domenica 8 giugno si svolgerà a Milano la quarta edizione del festival "100 afriche" l'appuntamento organizzato dalla rivista Africa. Per tre giorni gli spazi di Cascina Casottello all'interno del Centro Internazionale di Quartiere di via Fabio Massimo 19 si trasformano in un crocevia dove incontrare e conoscere culture, linguaggi, suoni e tradizioni del continente africano. Artisti, cantastorie, testimonianze di migranti, spettacoli teatrali, mostre fotografiche, incontri a tema, sfilate di moda, sapori e tanta musica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, il festival ‘100 afriche’: tre giorni di festa a Cascina Casottello. Il programma dal 6 all'8 giugno

