Milano Film Fest 2025 oggi Stefano Nazzi con Canti di guerra J-Ax e il doc sullo Spaghetti Funk

Vivi la magia di Milano attraverso gli occhi del passato e del presente al Milano Film Fest 2025! Il 5 giugno, tra eventi industry, talk e anteprime, si celebra la città degli anni ’70 e ’90, tra musica, cinema e storie indimenticabili. Da Stefano Nazzi con il suo reading "Canti di guerra" a J-Ax nel doc su Spaghetti Funk, questa giornata promette di immergerti in un mosaico di emozioni e ricordi. Un'occasione imperdibile per scoprire la vera anima di Milano.

Al Milano Film Fest, la giornata del 5 giugno celebra la Milano degli anni ’70 e ’90 con lo spettacolo Stefano Nazzi e il doc su Spaghetti Funk con J-Ax; in programma eventi industry, talk, anteprime e i concorsi. La giornata del 5 giugno al Milano Film Fest 2025 si apre con un doppio affresco della città: da un lato la Milano plumbea e violenta degli anni Settanta, raccontata da Stefano Nazzi con il reading Canti di guerra tratto dal suo ultimo libro; dall’altro la scena hip hop degli anni Novanta con l’anteprima del documentario Vai bello! – Storia della Spaghetti Funk, prodotto da Claudia Mori e Gabriele “Pacio” Pacitto, con in sala J-Ax, Dj Jad, Space One, Grido e Raptuz. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Milano Film Fest 2025, oggi Stefano Nazzi con Canti di guerra, J-Ax e il doc sullo Spaghetti Funk

In questa notizia si parla di: Milano Film Fest Stefano

MILANO ACCENDE I RIFLETTORI SUL FILM DI TOM CRUISE - Milano si prepara a vivere un'esperienza unica con l'arrivo di “Mission Impossible - The Final Reckoning” di Tom Cruise.

stefano di mario (@stefanodimario) Partecipa alla discussione

Cosa fare a Milano oggi 5 giugno: il Festival di Re Nudo e l'omaggio a De André al Centro Pime - Il festival di Re Nudo al via alla Fabbrica del Vapore per dare spazio ai giovani artisti indipendenti e l’omaggio del Pime a Fabrizio De André, Alan Sparhawk in concerto al Magnolia e gli studenti de ... Scrive milano.repubblica.it

Milano Film Fest 2025: programma, ospiti, biglietti, eventi gratuiti e cinema all'aperto - Tra le sezioni più attese del Milano Film Fest 2025 c'è Scintille, che porta il cinema nelle piazze e nei cortili delle case popolari. Le aree pubbliche meno convenzionali si trasformano in piccoli ci ... Come scrive mentelocale.it

Claudio Santamaria: “Milano cresce come set. E io ho deciso di rischiare” - L’attore nel ruolo di direttore artistico del Milano Film Fest racconta l’importanza di avere un festival dal respiro internazionale e un ... Lo riporta milano.repubblica.it

Stefano Totaro