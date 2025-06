Milano fermato per omicidio il compagno della donna morta per scampare all’incendio in casa L’uomo però non confessa

Una tragica notte a Milano si è conclusa con la perdita di una vita e il fermo di un uomo ritenuto responsabile di incendio doloso e omicidio volontario aggravato. Mentre la donna tentava di salvarsi gettandosi dal quarto piano, le indagini si concentrano sul compagno, che tuttavia non ha ancora confessato. La vicenda resta avvolta nel mistero, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla verità dietro questa drammatica tragedia.

È stato fermato per incendio doloso e omicidio volontario aggravato il compagno della donna di 48 anni che la scorsa notte è morta dopo essersi lanciata dall’appartamento al quarto piano di viale Abruzzi, a Milano, per tentare di salvarsi dal rogo che avrebbe appiccato l’uomo. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla pm Maura Ripamonti nelle indagini della Polizia e dei Vigili del Fuoco, dopo un lungo interrogatorio in Questura. Nel corso del lungo interrogatorio davanti alla pm e agli investigatori, riporta l’Ansa, dall’uomo non sarebbe arrivata alcuna confessione. Si sarebbe limitato a sostenere che potrebbe aver provocato involontariamente l’incendio. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Milano Fermato Omicidio Compagno

Per Salvini, Sala sta facendo disastri a Milano e ha fermato l'edilizia in città - Matteo Salvini, vice presidente del consiglio e leader della Lega, attacca il sindaco Sala, accusandolo di fermare l'edilizia a Milano e di non avere la visione necessaria per la città metropolitana.

Morta per salvarsi da rogo, compagno fermato per omicidio - È stato fermato per incendio doloso e omicidio volontario aggravato il compagno della donna di 48 anni che la scorsa notte è morta dopo essersi lanciata dall'appartamento al quarto piano di viale Abru ... Riporta ansa.it

Incendio a Milano, Sueli Leal Barbosa morta per sfuggire al rogo: «Intrappolata dal compagno». L'uomo fermato per omicidio volontario - Sueli Leal Barbosa aveva 48 anni ed era originaria del Brasile. Da anni viveva a Milano, dove lavorava come infermiera. Una vita scandita dal lavoro e dalla cura del figlio di dieci anni avuto da una. Scrive ilmessaggero.it

Tragedia in famiglia a Milano, padre e figlio accoltellano il nuovo compagno della madre: è gravissimo - Due coltellate al petto per un trentacinquenne ecuadoregno. Gli aggressori fermati subito dai carabinieri. La vittima lotta tra la vita e la morte all’ospedale di Rozzano ... Da msn.com

Milano, accoltellamento alla fermata del tram: arrestato un 25enne per tentato omicidio