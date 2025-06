Milano | fermato il compagno per incendio doloso e omicidio volontario

Una tragedia scuote Milano: il compagno di una donna di 48 anni è stato fermato con l'accusa di incendio doloso e omicidio volontario aggravato, dopo che la vittima si è lanciata dal quarto piano nell’ultimo tentativo di salvarsi dal rogo appiccato dall’uomo. Le indagini della Polizia e dei Vigili del Fuoco hanno portato al provvedimento, che segna un passo fondamentale verso la verità. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

È stato fermato per incendio doloso e omicidio volontario aggravato il compagno della donna di 48 anni che la scorsa notte è morta dopo essersi lanciata dall'appartamento al quarto piano di viale Abruzzi, a Milano, per tentare di salvarsi dal rogo che avrebbe appiccato l'uomo. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla pm Maura Ripamonti nelle indagini della Polizia e dei Vigili del Fuoco, dopo un lungo interrogatorio in Questura. Nel corso del lungo interrogatorio davanti alla pm e agli investigatori, dall'uomo non sarebbe arrivata alcuna confessione. Da quanto si è saputo, il compagna della vittima si sarebbe limitato a sostenere che potrebbe aver provocato involontariamente l'incendio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Milano: fermato il compagno per incendio doloso e omicidio volontario

