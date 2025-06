Milano dramma in viale Abruzzi | si lancia dall’appartamento in fiamme al quinto piano e muore

Una tragica notte a Milano segnala un dramma che ha scosso la città: in viale Abruzzi, un incendio scoppiato al quarto piano di un edificio di sette piani ha portato a un gesto disperato. Una donna di 48 anni, originaria del Brasile, si è lanciata dal quinto piano e, nonostante i tentativi di salvarla, è deceduta poco dopo. Mentre gli occupanti rientravano nelle proprie abitazioni, si apre un doloroso capitolo di emergenza e solidarietà.

Milano, 5 giugno 2025 – Alle 00.30 squadre VF sono intervenute in viale Abruzzi 64 per l' incendio di un appartamento posto al 4 piano di un edificio di 7 piani fuori terra. Una donna di 48 anni, originaria del Brasile è stata trasportata in codice rosso in ospedale, dopo essersi lanciata dal 5 piano, è deceduta qualche ora dopo. Gli occupanti dello stabile, inizialmente evacuati a scopo precauzionale, sono rientrati ad eccezione di quelli dell'appartamento interessato e di quelli adiacenti, per un totale di 12 appartament i, per i quali è stato diffidato l’uso, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it