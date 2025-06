Milano-Domodossola un' estate di lavori Soppressi i treni internazionali

Se sognate un viaggio senza intoppi tra Milano e Domodossola quest'estate, è il momento di pianificare con attenzione. Dal 8 giugno al 27 luglio e dal 30 agosto al 13 settembre 2025, alcuni treni internazionali saranno soppressi a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale. Trenitalia informa che queste modifiche sono necessarie per migliorare il servizio. Restate aggiornati e scoprite come organizzare al meglio i vostri spostamenti, perché anche in questi periodi, il viaggio può essere piacevole e sicuro.

Modifiche alla linea ferroviaria Milano-Domodossola dall'8 giugno al 27 luglio e poi ancora dal 30 agosto al 13 settembre 2025. La ragione consiste in interventi di potenziamento dell'infrastruttura programmati dal gestore della rete. Lo rende noto Trenitalia. Eurocity soppressi I treni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Milano-Domodossola, un'estate di lavori. Soppressi i treni internazionali

Leggi anche questi approfondimenti

Lavori sulla Domodossola-Milano: linea interrotta nel week end - Durante il fine settimana, la linea Domodossola-Milano sarà inattiva tra Gallarate e Rho, dal 24 al 26 maggio, per lavori di potenziamento tecnologico.

Segui queste discussioni su X

1/2 Sul settore nord occidentale d'Italia il cielo rimane nuvoloso o coperto (nella foto: Domodossola) Rovesci e temporali riguardano sia l'area prealpina che la pianura. Fra lunedì 2 e martedì 3 giugno, caduti 104,0 mm sul Monte Carza (1 110 m) alle spalle di Partecipa alla discussione

Iniziato lo sciopero dei treni. Dall’una di notte e fino alle 24 si fermano i lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord. A proclamare lo sciopero nazionale i sindacati USB e SGB. Dalle 18 alle 21 la seconda fascia di garanzia Nel video, la stazione di Milano Domodos Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il sindaco Monti chiede un tavolo sui lavori linea ferroviaria Domodossola Milano - 15.01.2025