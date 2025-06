Milano chiude in rialzo grazie alle banche Ftse Mib a 40 379 punti

Milano si distingue oggi con un rialzo deciso, chiudendo a 40.379 punti e superando Parigi e Francoforte, più caute in questa giornata di attesa della Bce. A spingere il listino sono soprattutto le banche, al centro di intense operazioni di mercato e di rischi. Tra le protagoniste, Mps, Mediobanca e Banca Generali, che mostrano segnali di dinamismo e fiducia. Una giornata che promette sviluppi interessanti nel settore finanziario...

Milano archivia la seduta in deciso rialzo rispetto ad alcune Piazze, come Parigi e Francoforte, più caute nel giorno della Bce. A spingere i listino milanese ( Ftse Mib +0,74% a 40.379 punti ) soprattutto le banche sotto la lente per il risiko nel settore. La migliore è Mps (+3,18%) che ha puntato su Mediobanca (+1,97%) che a sua volta ha formulato la sua offerta per Banca Generali (+1,45%). Bene poi la Popolare di Sondrio (+2,97%) su cui Bper (+2,3%) ha lanciato un'ops che parte il 16 giugno. Lente ancora su Unicredit (+2,2%) impegnata nell'operazione su Banco Bpm (+2%). Tra gli altri titoli bene Buzzi (+2,8%) e Leonardo (+2,18%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Milano chiude in rialzo grazie alle banche, Ftse Mib a 40.379 punti

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Borsa: Milano in rialzo, vola St +6,4%. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,3%, deboli energia e banche #ANSA Partecipa alla discussione

Borsa di Milano in rialzo: Ftse Mib cresce dello 0,46% trainato da banche e Leonardo - Il Ftse Mib di Milano si rafforza a 40.264 punti, con Buzzi e Leonardo in crescita. Spread Btp-Bund sopra i 96 punti. Da msn.com

Borsa: a Milano rally Stm e Campari, male le banche con Mps - Piazza Affari chiude la seduta poco mossa con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,02% sopra i 40 mila punti e non lontano dai massimi dal 2007, in un clima positivo in tutta Europa dove si rafforza la ... Come scrive ansa.it