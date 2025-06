Milano chiude in rialzo | banche protagoniste nel giorno della Bce

Milano si distingue nel panorama europeo, chiudendo in forte rialzo grazie all’impulso delle banche protagoniste del giorno. Mentre Parigi e Francoforte restano più caute, il listino milanese accelera con un FTSE MIB saldo a +0,74%, spinto dai sound di rischio e dalle offerte nel settore bancario. La scena si anima con Mps, Mediobanca e Banca Generali, puntando a consolidare il loro ruolo strategico nel mercato finanziario italiano. Una giornata che promette sviluppi interessanti nel settore bancario...

Milano archivia la seduta in deciso rialzo rispetto ad alcune Piazze, come Parigi e Francoforte, più caute nel giorno della Bce. A spingere i listino milanese ( Ftse Mib +0,74% a 40.379 punti) soprattutto le banche sotto la lente per il risiko nel settore. La migliore è Mps (+3,18%) che ha puntato su Mediobanca (+1,97%) che a sua volta ha formulato la sua offerta per Banca Generali (+1,45%). Bene poi la Popolare di Sondrio (+2,97%) su cui Bper (+2,3%) ha lanciato un'ops che parte il 16 giugno. Lente ancora su Unicredit (+2,2%) impegnata nell'operazione su Banco Bpm (+2%). Tra gli altri titoli bene Buzzi (+2,8%) e Leonardo (+2,18%).

