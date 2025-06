Milano al via l' estate in Cascina Cuccagna | tutti gli eventi di sabato 7 e domenica 8 giugno

Milano si prepara ad accogliere l'estate con un weekend ricco di divertimento e cultura alla Cascina Cuccagna. Sabato 7 e domenica 8 giugno, il cuore pulsante della città si anima con mercati di illustratori, fumettisti e collezionisti di vinili, spettacoli teatrali, laboratori per tutte le età e presentazioni di libri. Un appuntamento imperdibile per vivere Milano in modo autentico, coinvolgente e accessibile, dove ogni visitatore può immergersi in un’atmosfera di creatività e condivisione.

Milano, 5 giugno 2025 – Un mercato di illustratori, fumettisti e collezionisti di vinili, il teatro di FringeMi Festival, laboratori per tutti e presentazione di libri. Sabato 7 e domenica 8 giugno inizia l'estate in Cascina Cuccagna (via Privata Cuccagna 2) a Milano. La programmazione culturale a cura dell’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna, giorno dopo giorno, trasforma Cascina Cuccagna, in un luogo vivo, partecipato e accessibile, dove il tempo libero si intreccia con la sostenibilitĂ , la socialitĂ e la cultura. Nei cortili e negli spazi della cascina ci saranno il mercato agricolo, la rassegna di spettacoli teatrali e di Stand Up Comedy, le iniziative a favore del riuso, i talk tematici e gli incontri comunitari con laboratori per ogni etĂ . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, al via l'estate in Cascina Cuccagna: tutti gli eventi di sabato 7 e domenica 8 giugno

