Milano a Palazzo Marino All eyes on Gaza

Milano si anima con un potente messaggio di solidarietà: per tre ore, la facciata di Palazzo Marino si è illuminata con "All eyes on Gaza", un gesto promosso dal consiglio comunale e accompagnato da un presidio in piazza. Un momento di forte coinvolgimento civico, che invita tutti a riflettere e a non dimenticare le sofferenze della popolazione gazese. La città si fa portavoce di attenzione e speranza in un contesto globale drammatico.

Per circa 3 ore sulla facciata di Palazzo Marino a Milano, sede del Comune, è stata proiettata la scritta "All eyes on Gaza", come chiesto dal consiglio comunale meneghino di lunedì 26 maggio con un ordine del giorno a prima firma di Francesca Cucchiara (Europa Verde). Contemporaneamente, nella piazza, si è tenuto un presidio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, a Palazzo Marino "All eyes on Gaza"

