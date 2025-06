Milano 11 nuovi sacerdoti nelle parrocchie della Diocesi Ecco chi sono i nuovi don | hanno fra i 26 e i 35 anni e fra loro ci sono un ex cuoco e un poeta

Milano si prepara ad accogliere un nuovo slancio spirituale con l’ordinazione di 11 giovani sacerdoti, tra i 26 e i 35 anni. Tra loro spiccano un ex cuoco e un poeta, simboli di una chiesa vicina alla vita quotidiana e alla creatività. L’evento, in programma sabato 7 giugno nel Duomo, rappresenta un momento di rinnovamento e speranza per l’intera comunità milanese. Questi nuovi don sono pronti a donare il loro cuore alla città.

Milano, 5 giugno 2025 – Undici nuovi sacerdoti andranno a "rimpolpare" le parrocchie dell'arcidiocesi di Milano. L'ordinazione avverrà sabato 7 giugno alle 9 del mattino nel Duomo di Milano, alla presenza dell'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini. Assieme a loro, sarà ordinato anche un candidato appartenente alla Congregazione dei Figli di Maria Immacolata. I futuri preti diocesani, che hanno completato il cammino di studi e di discernimento spirituale al seminario di Venegono, hanno tra i 26 e i 35 anni (età media 30 anni). Le zone pastorali . Alcuni tra loro sono entrati in seminario dopo gli studi superiori, cinque sono laureati (quattro con laurea magistrale), altri ancora avevano iniziato a lavorare.

