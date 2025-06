Milan su Theo Hernandez nuovo assalto dell'Al-Hilal | le ultime

Il mercato si infiamma: l'Al-Hilal torna alla carica con un nuovo assalto a Theo Hernandez. Dopo aver incassato il no di Osimhen, i sauditi sono pronti a rilanciare, cercando di portare il talentuoso laterale del Milan via dall'Italia. La trattativa si fa sempre più calda e potrebbe rivoluzionare gli equilibri della Serie A: restate sintonizzati per scoprire come evolverà questa intricata vicenda di calcio e mercato.

Incassato il no di Osimhen, l`Al-Hilal torna in pressing su Theo Hernandez. Dopo aver trovato un accordo con il Milan per circa 35 milioni di. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

