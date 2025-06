Milan Schira | Theo rischio braccio di ferro Leao? In arrivo un’offerta

Nell’universo milanista, le ultime news di Nicolò Schira svelano un possibile colpo di scena: Theo Hernandez potrebbe essere a rischio, mentre Rafael Leao si prepara ad accogliere un’offerta importante. Il calciomercato non aspetta, e i tifosi rossoneri sono già in trepidante attesa di scelte che potrebbero cambiare le sorti della stagione. Restate con noi, perché il futuro del Milan si decide proprio ora.

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul Milan e in particolare sulle situazioni legate a Theo Hernandez e Rafael Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Schira: “Theo, rischio braccio di ferro. Leao? In arrivo un’offerta”

