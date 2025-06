Milan porte girevoli | sirene inglesi per Maignan si cerca di trattenerlo ma si guardano anche le alternative

Il Milan si trova di fronte a una sfida cruciale: trattenere Maignan, corteggiato dalla Premier League, o guardare alle alternative. Tra sirene inglesi e trattative in corso, i rossoneri cercano di blindare il loro portiere, mentre Allegri e Tare tentano di convincerlo a restare. La cessione di Reijnders ha aperto nuovi scenari di mercato, e ora tutto ruota intorno al futuro di Maignan, che potrebbe cambiare ancora le carte in tavola per il club.

Il Milan alle prese con il problema Maignan: il portiere tentato dalla Premier League, Allegri e Tare cercano di convincerlo a rimanere, ma intanto. Il Milan si trova a gestire una nuova grana di mercato: dopo la cessione lampo di Reijnders al Manchester City, ora è Mike Maignan a essere al centro dell'interesse del Chelsea.

