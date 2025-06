Milan Marriot Hotel riapre i battenti con una nuova identità

Il Milan Marriott Hotel riscopre la sua anima, pronto a conquistare nuovamente il cuore della città con un volto fresco e sofisticato. Dopo un'importante ristrutturazione, questa icona dell’ospitalità milanese si rinnova per offrire un’esperienza indimenticabile, unendo eleganza classica e comfort moderno. Scopri come il passato e il presente si fondono in un nuovo capitolo: perché il vero lusso è sentirsi a casa, ovunque ci si trovi.

Dopo un significativo intervento di ristrutturazione, il Milan Marriott Hotel torna ad accogliere gli ospiti con una nuova identità. Storico simbolo dell'ospitalità milanese, l'hotel si ripresenta alla città con un'immagine rinnovata e contemporanea.

In questa notizia si parla di: Hotel Milan Identità Marriot

