Milan-Liverpool nuovi contatti per Chiesa Ma per l’esperto c’è un intoppo

Il Milan scommette di nuovo su Federico Chiesa, puntando a riportarlo in Italia questa estate. Dopo l’esperienza al Liverpool, avvenuta solo un anno fa, il talento della Fiorentina si presenta come obiettivo ambizioso per i rossoneri. Tuttavia, per l’esperto, potrebbe esserci un intoppo inatteso: le trattative sono complesse e richiedono attenzione ai dettagli. Riuscirà il Milan a sbloccare questa operazione e conquistare nuovamente il cuore di Chiesa?

Il Milan sembra davvero interessato a riportare Federico Chiesa in Italia in estate: il classe 1997 è andato al Liverpool appena un anno fa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Liverpool, nuovi contatti per Chiesa. Ma per l’esperto c’è un intoppo

#Milan, nuovi contatti con il #Liverpool per il prestito di Federico #Chiesa. L’ex Juve apre al trasferimento, ma trattativa non semplicissima perché al momento i Reds non aprono al prestito. L’interesse c’è e si andrà avanti. Partecipa alla discussione

