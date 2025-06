Milan ecco quando arriva Modric | la decisione sul Mondiale per club

Il Milan si avvicina sempre di più a un colpo da sogno: Luka Modric è ormai a un passo, e la sua firma potrebbe ufficializzare l’inizio di una nuova era rossonera. Dopo un incontro decisivo nel pomeriggio, le voci si fanno sempre più concrete, lasciando i tifosi in trepidante attesa. Ma quando arriverà davvero il grande annuncio? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla possibile svolta che potrebbe cambiare il volto del club.

Il Milan sta preparando tutta la macchina burocratica che porterà alla firma di Modric. La conferma è arrivata nel pomeriggio con il summit. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Milan Modric Ecco Arriva

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina - Il Milan si prepara a scrivere un capitolo da sogno con Luka Modric! La trattativa è ora ai dettagli e potrebbe concludersi nei prossimi giorni, un colpo che non solo rinforzerebbe la squadra, ma accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi in un periodo di grande fermento nel calcio italiano.

.@lukamodric10 non è finito: ecco tutto quello che potrà dare al @acmilan | #VIDEO - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Modric #transfers Partecipa alla discussione

#Milan, #Pedullà su #Modric: “Lo vorrei anche con una gamba sola!” ? Il giornalista esalta il croato e rilancia: ecco il punto sulla trattativa con i rossoneri! #ACMilan #Calciomercato #LukaModric #SerieA #TransferNews @AlfredoPedulla ? Partecipa alla discussione

Milan, ecco quando arriva Modric: la decisione sul Mondiale per club - Il Milan sta preparando tutta la macchina burocratica che porterà alla firma di Modric. La conferma è arrivata nel pomeriggio con il summit a Casa Milan, documentato. Segnala calciomercato.com

Pagina 0 | Modric, il patto col Diavolo di Allegri: perché per il Milan è l'ideale - Sarà il leader spirituale e la guida per i giovani. L’ultima stagione con il Real: 57 partite, 2.864 minuti, 4 gol e 9 assist ... Si legge su tuttosport.com

Boban e il Milan di Sacchi e Capello: ecco perché Modric si innamorò del Diavolo - L'idolo Zvone, i trionfi in serie quando Luka era bambino: il croato si fece stregare dai colori rossoneri. E quella frase alla Gazzetta di cinque anni ... gazzetta.it scrive

If you're happy and you know it, just dance #MADEIT #CoppaItaliaFrecciarossa #IMInter #Shorts