Milan dove giocherà Modric? Le vecchie scelte di Allegri e il dubbio mercato

Il Milan si prepara a sorprendere con il possibile arrivo di Luka Modric, un vero fuoriclasse che potrebbe rivoluzionare il centrocampo rossonero. Ma dove troverebbe spazio sotto la guida di Massimiliano Allegri? Tra vecchie scelte e incognite di mercato, questo trasferimento apre scenari interessanti: vediamo insieme le potenziali strategie e il futuro di Modric in nerazzurro.

Milan, Modric dovrebbe essere il primo colpo di mercato dei rossoneri, ma dove potrebbe giocare con Massimiliano Allegri? L'analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, dove giocherà Modric? Le vecchie scelte di Allegri e il dubbio mercato

In questa notizia si parla di: Milan Modric Allegri Mercato

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina - Il Milan si prepara a scrivere un capitolo da sogno con Luka Modric! La trattativa è ora ai dettagli e potrebbe concludersi nei prossimi giorni, un colpo che non solo rinforzerebbe la squadra, ma accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi in un periodo di grande fermento nel calcio italiano.

SITUAZIONE FIORENTINA, INTER, PIOLI, FABREGAS, INZAGHI, MILAN, MODRIC,... https://youtube.com/live/ozgEhu0rPUA?si=MwOMAPZsnXEIRJAD… via @YouTube #Pioli #Fiorentina #Inter #Fabregas #Inzaghi #Milan #Allegri #Reijnders #Theo #Theo Partecipa alla discussione

Giornata trascorsa in sede per Massimiliano #Allegri, presente pure l'agente Branchini. Oltre alla cessione di #Reijnders e all'arrivo di #Modric, si è parlato anche delle altre operazioni di mercato da fare. Su #Maignan, ancora nessuna offerta del #Chelsea, Partecipa alla discussione

Milan, altri due centrocampisti dopo Modric. Ma Allegri ‘boccia’ un acquisto - Il mercato del Milan ruota intorno alla rivoluzione a centrocampo con Allegri. Fuori Reijnders, dentro Modric, Rabiot e Guendouzi ... Segnala calciomercato.it

Triplo colpo Milan dopo Modric, in arrivo tre regali per Allegri - Il Milan è pronto a far felice Allegri con altri tre acquisti oltre a Madrid: sono tre pupilli dell'allenatore, tutti i dettagli ... milanlive.it scrive

La telefonata di Allegri cambia il mercato: ha deciso Max, nuovo ribaltone - Interviene Allegri e cambia il mercato del Milan: l'allenatore ha chiamato il suo pupillo, lo vuole subito a Milano ... Riporta milanlive.it