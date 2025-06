Milan doppio affare dalla Lazio | Tare pigliatutto

Il Milan si prepara a una svolta decisiva, con un doppio affare dalla Lazio che potrebbe rivoluzionare il volto della squadra. Allegri è pronto a tornare in panchina, determinato a riportare i rossoneri ai vertici. In pochi minuti sono arrivate due notizie importanti: Tare lavora per rafforzare il Milan e prepararsi a cessioni di peso. La rivoluzione è alle porte, e il futuro si tinge di nuovi protagonisti.

Saranno giorni decisivi in casa Milan per annunciare i primi colpi in vista del futuro. Allegri non vede l’ora di tornare protagonista alla guida dei rossoneri: l’annuncio Pochi minuti è arrivata la doppia lieta notizia in casa rossonera per chiudere subito due colpi dalla Lazio. Il ds Tare è al lavoro per innalzare il tasso tecnico della rosa del Milan anche in vista di numerose cessioni eccellenti. Ci sarà una nuova rivoluzione per ambire a grandi palcoscenici: spunta l’annuncio decisivo di SportMediaset. – Lapresse – calciomercato.it  La dirigenza rossonera cercherà di allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it