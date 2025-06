Milan | con Tare è rivoluzione tra big in uscita colpi a centrocampo e il sogno Modric

Il Milan si prepara a una vera rivoluzione, con Tare protagonista di movimenti importanti tra big in uscita e nuovi colpi a centrocampo, tra cui il sogno Modric. La giornata di oggi, giovedì 5 giugno 2025, è ricca di aggiornamenti cruciali sul calciomercato e le strategie in vista della prossima stagione, tra tensioni di campionato e ambizioni di grande livello. Restate con noi per scoprire tutte le novità più importanti!

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, giovedì 05 giugno 2025: tra campionato e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan: con Tare è rivoluzione, tra big in uscita, colpi a centrocampo e il sogno Modric

Scopri altri approfondimenti

Federico Giunti: “Igli Tare ok per il Milan. Su Inter-Psg dico che…” - Scopri le parole di Federico Giunti, ex centrocampista del Milan, che si apre su passato, attualità e future prospettive, tra ricordi al Milan e commenti su Nazionale, Inter e PSG.

Segui queste discussioni su X

Editoriale ? #Milan cambia volto: nuovo progetto, nuove idee e strategie diverse. Con #Allegri, #Ibra e #Tare protagonisti, parte una rivoluzione silenziosa. Il mercato sarà solo l'inizio. #ACMilan #Milan #Calciomercato @la_rossonera ? Partecipa alla discussione

Modric-Milan, affare in chiusura. Tare in Croazia per definire l’accordo. Ibra, Costacurta e Maldini: a volte il tempo può essere battuto ? Reijnders e Theo in uscita, Maignan piace al Chelsea. In entrata piacciono Rabiot, Leoni e Cambiaso #edicolarossoner Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

IL MILAN FA SUL SERIO! TELEFONATA DI TARE! CALCIOMERCATO MILAN NEWS