Milan c’è il via libera di Allegri Tare piazza il doppio colpo!

Il Milan è pronto ad una campagna acquisti di assoluto spessore per tornare ai vertici della Serie A: Igli Tare ha un doppio colpo in canna. Il Milan ha tutte le intenzioni di prendersi la scena della finestra di calciomercato estiva. La rifondazione in casa rossonera è partita e a dettare i tempi in regia è il direttore sportivo Igli Tare, in sinergia con Massimiliano Allegri. L'ex Lazio ha già iniziato a muoversi, assicurandosi l'esperienza, la qualità ed il carisma di un fuoriclasse come Luka Modric. In queste ore, Tare sta anche definendo gli ultimissimi dettagli per la cessione di Tijjani Reijnders, addio dal quale il Milan ricaverà ben 70 milioni.