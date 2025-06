Milan altri due centrocampisti dopo Modric Ma Allegri ‘boccia’ un acquisto

Il Milan si prepara a una svolta decisiva nel calciomercato, con nuovi acquisti e qualche sorpresa tattica. Dopo il ritorno di Allegri in panchina e la partenza di Reijnders, i rossoneri puntano a rinforzare il centrocampo con due nuovi talenti, tra cui Modric. Tuttavia, non tutti gli acquisti vengono approvati: Allegri boccia un possibile colpo. È il preludio a una vera e propria rivoluzione, o forse a un restauro che mira a riscrivere le sorti del club.

Novità importanti nel calciomercato dei rossoneri. Tare al lavoro per rinforzare la mediana che vedrà l’addio di Reijnders. Pronto il doppio colpo Il Milan è pronto ad una rivoluzione. O forse sarebbe più corretto parlare di restaurazione. Si torna al passato, non solo con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, ma anche in quanto a strategie di calciomercato. Dopo una stagione fallimentare, che ha visto il Diavolo terminare in ottava posizione in Serie A e quindi fuori dalle coppe europee, c’è voglia di voltare subito pagina e di tornare ai fasti del passato. Massimiliano Allegri (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, altri due centrocampisti dopo Modric. Ma Allegri ‘boccia’ un acquisto

