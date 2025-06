Milan Allegri chiama Maignan ma il portiere vuole il Chelsea | il punto sulla trattativa

Milan e Allegri sono pronti a fare il grande passo, ma Maignan si trova al bivio: restare in rossonero o sognare Londra con il Chelsea? I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del portiere francese, tra ambizioni di prestigio e affetto per il Milan. La sua scelta potrebbe cambiare le sorti di questa calda sessione di mercato. Restate con noi per scoprire aggiornamenti e sviluppi esclusivi sulla trattativa.

I prossimi saranno i giorni di Mike Maignan, che dovrà prendere una decisione molto importante per il futuro: cedere al corteggiamento del Chelsea. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

