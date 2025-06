Milan accordo con Modric | tutto su firma visite mediche e arrivo in Italia

Il mondo del calcio si infiamma: Luka Modric sta per sbarcare al Milan! Dopo aver superato le visite mediche, il centrocampista croato è ormai ai dettagli finali con il club rossonero. La firma del contratto annuale con opzione segna l’inizio di una nuova avventura in Italia. Ma quando arriverà ufficialmente a Milano? Restate sintonizzati, perché l'accordo è ormai alle battute finali e l’attesa sta per terminare.

Il Milan sente di avere in pugno Luka Modric. Nelle ultimissime ore il club rossonero ha accelerato in modo concreto raggiungendo una base di accordo con il centrocampista. Intesa verbale da ratificare prossimamente, rispettando anche le tempistiche del rag Tweet live su X

#Boban ha chiamato Luka #Modric e lo ha invitato a tornare alla Dinamo Zagabria. #Modric ha rifiutato, dicendogli di essere vicino a un accordo con il Milan via @24sata_HR | @garante_il Tweet live su X