mikey madison sostituirà sydney sweeney ne la maschera della morte rossa tratto da edgar allan poe

Mikey Madison si prepara a immergersi in un universo oscuro e affascinante, prendendo il posto di Sydney Sweeney nell’atteso adattamento de La maschera della morte rossa di Edgar Allan Poe. Dopo aver conquistato il mondo con la sua interpretazione, questa sarà forse la sua prima grande occasione post-Oscar, aprendo le porte a un nuovo capitolo della sua carriera. Un salto nel mistero e nell’orrore che promette emozioni intense e sorprendenti.

L'adattamento del racconto di Edgar Allan Poe potrebbe essere il primo lavoro dopo l'Oscar per Anora per la giovane attrice. Dopo l'universo concitato della prostituzione e della mafia russa, un mondo ancor più oscuro attende Mikey Madison. L'attrice premio Oscar si prepara a prendere il posto di Sydney Sweeney nell'adattamento de La maschera della morta rossa, celebre racconto del maestro dell'orrore Edgar Allan Poe. Con Sweeney costretta a rinunciare per impegni di lavoro concomitanti, per Mikey Madison questa è un'occasione d'oro per collaborare con A24 nella pellicola diretta da Charlie Polinger. 🔗 Leggi su Movieplayer.it