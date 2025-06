Mikey Madison in trattative per La maschera della morte rossa di A24

Mikey Madison, fresca di Oscar per "Anora," si prepara a immergersi in un nuovo progetto avvincente: "La maschera della morte rossa" di A24. La talentuosa attrice è in trattative per interpretare il ruolo principale in questa rivisitazione del classico di Edgar Allan Poe, diretta da Charlie Polinger. Con un cast di alto livello e una narrazione innovativa, il film promette di essere un must imperdibile del cinema indipendente.

Mikey Madison si è aggiudicato un altro progetto di grande interesse dopo aver vinto l’Oscar per la sua interpretazione in Anora. L’attrice è in trattative per guidare il cast di La maschera della morte rossa di A24 e Picturestart, in una versione fortemente revisionista dell’omonimo racconto di Edgar Allan Poe, scritta e diretta da Charlie Polinger. Madison sostituisce Sydney Sweeney, che secondo alcune fonti ha abbandonato il progetto a causa di impegni. Polinger e Lucy McKendrick saranno i produttori esecutivi. A24 ha acquisito i diritti di distribuzione mondiale del film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

