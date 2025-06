Michele Vitali rinnova con Pallacanestro Reggiana | accordo biennale

Michele Vitali rinnova con Pallacanestro Reggiana, siglando un accordo biennale che sancisce il suo ruolo di pilastro. La fumata bianca tra il capitano e il club conferma la fiducia reciproca e l’intenzione di continuare insieme un percorso di successi. Con questa firma, Vitali si appresta a diventare una vera e propria bandiera della società , simbolo di determinazione e passione nel cuore della squadra.

Fumata bianca per il capitano. Michele Vitali e la Pallacanestro Reggiana si sono detti di sì e continueranno ancora assieme il proprio percorso. Le parti hanno infatti trovato l’accordo sulla base di un contratto biennale che nei prossimi giorni verrà ufficializzato dal club. La guardia-ala bolognese classe ’91 diventerà quindi una vera e propria bandiera per la società della presidente Veronica Bartoli, visto che alle tre stagioni già messe alle spalle se ne assommeranno altre due. Una notizia che farà felice anche coach Dimitris Priftis che ha spinto molto per la conferma dell’alfiere azzurro che - sotto la sua gestione - è sempre stato un importantissimo elemento di equilibrio sia tecnico che umano, come voce nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net