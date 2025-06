Michele Mignani resta al Cesena | il tecnico pronto a continuare il progetto

Michele Mignani resta al Cesena: il tecnico è pronto a continuare il progetto, convinto di portare avanti la sua visione con determinazione. Dopo un colloquio stimolante con la proprietà, si rafforza l’intesa e si profila un futuro condiviso, nonostante i dubbi del passato. La conferma ufficiale arriverà al termine delle trattative in corso, ma il segnale è chiaro: il cammino in biancazzurro prosegue con entusiasmo, anche in vista delle sfide future.

Avanti con Michele Mignani, anche il mister appare convinto a continuare il cammino iniziato lo scorso luglio. Tanto sarebbe emerso dal colloquio avuto in call con la proprietà ieri. L’allenatore è già sotto contratto ma la permanenza non era scontata. Tanto è che al termine del preliminare playoff di Catanzaro lo stesso Mignani aveva fatto capire che le strade potevano anche separarsi anzitempo. Quando sarà ufficiale il divorzio con Artico (dovrebbe essere comunicato tra venerdì e sabato) e incaricato un nuovo ds (in ballo sempre Zamuner, Fusco e Stefanelli) ci sarà un nuovo confronto. C’è la squadra da allestire e Mignani si aspetta che vengano accolte le sue richieste dal momento che lo scorso anno aveva dovuto adattarsi ai piani fatti per D’Aversa che poi cambiò idea all’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Michele Mignani resta al Cesena: il tecnico pronto a continuare il progetto

”Quando entri in una competizione come quella dei playoff devi entrarci pensando di passare il turno. La voglia e l’idea è questa, troveremo una squadra che perde poco, ha valori individuali e grande organizzazione” Michele Mignani in conferenza stamp Tweet live su X

”I playoff variano da situazione a situazione. Dipende da che posizione arrivi della classifica, in questa occasione dobbiamo sapere che partiamo con uno svantaggio ma questo deve diventare la nostra forza” Michele Mignani in conferenza stampa Tweet live su X

