Michael The Show con Jennifer Batten a Milano

Preparati a rivivere la magia di Michael Jackson con Michael The Show, un evento imperdibile che approda al TAM Teatro Arcimboldi di Milano il 9 e 10 giugno 2025. Con la straordinaria partecipazione di Jennifer Batten, chitarra storica del re del pop, lo spettacolo rende omaggio al talento e all’innovazione di una leggenda musicale. Un’occasione unica per gli appassionati di musica e cultura pop da non perdere!

Al teatro Arcimboldi in scena il 9 e 10 giugno lo spettacolo che celebra il genio indiscusso della musica pop MILANO – Il TAM Teatro Arcimboldi Milano il 9 e 10 giugno 2025 si prepara ad accogliere Michael The Show, uno straordinario spettacolo che celebra il genio indiscusso della musica pop, Michael Jackson.

