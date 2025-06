Mia mamma ha anticipato di quattro mesi la nostra vacanza in famiglia e non me l’ha detto Sono rimasta scioccata | lo sfogo in una lettera al New York Post

Mi sono sentita tradita e trascurata, come se non facessero più parte dei suoi piani. La sorpresa arriva quando scopriamo che le persone a noi più care possono cambiare i loro progetti senza preavviso, lasciandoci spaesati e delusi. Questa storia, condivisa dalla nostra lettrice al New York Post, ci invita a riflettere sui legami familiari e sulla comunicazione, temi che toccano tutti noi in qualche modo. È un esempio di come l’attesa possa trasformarsi in un colpo di scena inatteso.

“La mia famiglia ha anticipato la partenza senza dirmi nulla”. È quanto racconta una lettrice alla rubrica “Cara Abby”. Due anni fa, la madre aveva annunciato un viaggio all’estero con tutta la famiglia, previsto per ottobre. Poi, un anno fa, la scoperta: solo una sorella sarebbe partita, con i genitori, e con mesi di anticipo. “Un anno fa, mia sorella mi ha chiamato chiedendomi se potevo ‘coprire alcune cose’ per lei. Quando ho accettato e le ho chiesto perché, mi ha detto che lei e i nostri genitori sarebbero partiti con quattro mesi di anticipo. Sono rimasta scioccata “. Nessuno l’aveva informata del cambio di programma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mia mamma ha anticipato di quattro mesi la nostra vacanza in famiglia e non me l’ha detto. Sono rimasta scioccata”: lo sfogo in una lettera al New York Post

