Mezzo pesante si ribalta in autostrada | conducente incastrato nelle lamiere

Una notte drammatica sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, dove un mezzo pesante si è ribaltato, intrappolando l’autista tra le lamiere. L’intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118 ha permesso di estrarlo incolume, con ferite non gravi. Un episodio che mette in evidenza l’importanza della sicurezza sulla strada e la prontezza di chi interviene in situazioni di emergenza, perché ogni secondo conta.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ribaltamento questa notte sull’autostrada Salerno Reggio Calabria in direzione sud all’altezza dell’uscita di Pontecagnano sud. Un mezzo pesante adibito al trasporto di rifiuti per cause da accertare si è ribaltato. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare non poco per estricare l’autista malcapitato dalle lamiere ed affidarlo alle cure del 118. Non sembra però aver riportato grossi traumi con le sue condizioni che saranno valutate nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mezzo pesante si ribalta in autostrada: conducente incastrato nelle lamiere

