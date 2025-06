Metrotranvia Milano-Seregno quando finiranno i lavori prorogati per le 25 fermate | il cronoprogramma

Oggi è stato presentato il nuovo cronoprogramma dei lavori per la metrotranvia Milano-Seregno, un progetto atteso che promette di rivoluzionare il trasporto locale. Dopo aver coinvolto i Comuni di Cusano Milanino, Bresso, Paderno Dugnano e Milano, si attende con interesse l'esposizione ufficiale a Cormano l'11 giugno. Ma quando termineranno i lavori prorogati per le 25 fermate? La risposta sta per essere svelata, mantenendo alta l'attenzione su questa importante infrastruttura.

Presentato oggi il nuovo cronoprogramma dei lavori di realizzazione della metrotranvia che collegherà Milano a Seregno. L'incontro si è tenuto con i Comuni di Cusano Milanino, Bresso, Paderno Dugnano e Milano. Nella prossima riunione, fissata per l'11 giugno, il programma verrà esposto a Cormano.

