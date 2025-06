Metro Linea 1 rischio chiusura estiva per tre importanti stazioni | chiesti chiarimenti all’Anm

La metropolitana di Napoli potrebbe vivere un'estate di grandi cambiamenti: la chiusura temporanea delle stazioni di Piscinola, Chiaiano e Frullone, per lavori di manutenzione straordinaria, sta creando apprensione tra cittadini e pendolari. L’ANM ha richiesto chiarimenti per capire come minimizzare i disagi, ma una cosa è certa: questa rivisitazione della linea 1 promette di migliorare la qualità del servizio a lungo termine. Resta aggiornato per scoprire tutte le novità e le soluzioni in arrivo.

Le stazioni di Piscinola, Chiaiano e Frullone, sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli, potrebbero chiudere per circa tre mesi durante l’estate, a causa di lavori di sostituzione dei binari e rincalzamento della sede ferroviaria. L’ipotesi, che sta generando preoccupazione tra i residenti e i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Metro Linea 1, rischio chiusura estiva per tre importanti stazioni: chiesti chiarimenti all’Anm

