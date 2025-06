Metro Linea 1 Napoli “chiudono 3 stazioni per 3 mesi per l’estate 2025 | ecco quali”

A Napoli, l'estate 2025 porterà una svolta significativa per la metro Linea 1: tre stazioni chiuderanno per tre mesi, mentre si investe nel rinnovo dei binari. Un intervento necessario per garantire un servizio più sicuro e efficiente. Simone, presidente della commissione Trasporti, solleva il velo su questa importante opera di manutenzione. Ma cosa comporterà tutto ciò per gli utenti? Scopriamolo insieme.

Simone, presidente commissione Trasporti: "Lavori per rifare i binari. Verso la chiusura 3 stazioni della metro 1. Anm chiarisca". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Festa scudetto, lunedì chiuse stazioni metro di piazza Amedeo, Mergellina e funicolare - In occasione della Festa Scudetto di lunedì 26 maggio, la Prefettura ha disposto la chiusura delle stazioni metropolitane di piazza Amedeo, Mergellina e della funicolare, per garantire l’ordine pubblico durante la sfilata dei campioni sul Lungomare.

Il mare e l’acqua. L’oro azzurro di Napoli nella metropolitana Una mostra nella stazione Municipio della metro per integrare l'edizione precedente con la descrizione delle “stazioni dell’acqua”: Municipio, Toledo, Chiaia e S. Pasquale Guarda il video Partecipa alla discussione

Festa scudetto a Napoli, lunedì chiuse stazioni metro di piazza Amedeo, Mergellina e funicolare Partecipa alla discussione

