Metro Linea 1 di Napoli ferma sulla tratta Centro Direzionale-Dante | c’è un guasto

La metropolitana di Napoli si ferma improvvisamente sulla tratta Centro Direzionale-Dante a causa di un guasto tecnico, lasciando pendolari e cittadini in attesa di risposte. La situazione si complica ulteriormente con l’interruzione anche della stazione Municipio sulla Linea 6. Restate aggiornati per scoprire quando torneranno regolari i servizi e come affrontare questa emergenza in città.

Metro Linea 1 ferma oggi sulla tratta Centro Direzionale-Dante per guasto tecnico. Ferma anche la stazione Municipio della Linea 6. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Metro linea 1 a Napoli