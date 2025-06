Metro leggera verso Mercogliano e Atripalda | arrivano i primi subappalti

La rivoluzione dei trasporti ad Avellino accelera: arrivano i primi subappalti per la metropolitana leggera che collegherà Mercogliano e Atripalda, un passo importante verso un sistema di mobilità sostenibile e innovativo. Con l’autorizzazione del Comune, il progetto prende forma e si avvicina alla sua realizzazione, promettendo benefici ambientali e urbanistici. Questa fase segna l’inizio di una trasformazione che cambierà il modo di spostarsi nella regione, rendendola più moderna e rispettosa dell’ambiente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo passo in avanti per la realizzazione del sistema di trasporto a basso impatto ambientale “ metro-leggera ” che collegherà Avellino con i comuni limitrofi di Mercogliano e Atripalda. Con la determinazione dirigenziale n. 1084 del 4 giugno 2025, il Comune ha autorizzato il subappalto di parte dei lavori all’impresa Alberto Tomasetta S.r.l., per un valore complessivo di 999.420,25 euro. La ditta subappaltatrice si occuperà di lavorazioni classificate nelle categorie OG10, OG3 e OS9, ovvero impianti elettrici, strade e infrastrutture specialistiche. Il contratto di subappalto è stato richiesto dall’appaltatore principale, la società FullSystem S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it